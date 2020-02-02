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Главы МИД Ирана и Турции выступили против "продажи" Палестины
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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Турции выступили против "продажи" Палестины

17:31 02.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию.
"Главы МИД Ирана и Турции обсудили развитие ситуации в исламском мире, в особенности в оккупированной Палестине, и проект, известный как "сделка века", подтвердив необходимость решительной позиции исламского мира по отношению к продаже Палестины", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
14:44
"Несоответствие видно". В Кремле критически оценили "сделку века"
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Президент Турции Тайип Эрдоган также осудил "сделку века", назвав ее легализацией оккупации Израилем палестинских земель. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что предложенная США "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является "самым отвратительным планом века".
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МИД ИранаТурцияПалестинаСШАВ мире
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