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Во Францию прибыл второй самолет с эвакуированными из Уханя
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РИА Новости

Во Францию прибыл второй самолет с эвакуированными из Уханя

17:18 02.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Второй французский самолет с 250 эвакуированными из китайского Уханя приземлился в воскресенье в аэропорту города Истр на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Первым рейсом Франция эвакуировала из Уханя около 200 своих сограждан. Они приземлились в аэропорту города Истр в пятницу. Всех прибывших поместили под карантин на две недели.
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По данным телеканала, самолет Airbus A380 прибыл во Францию примерно в 14.30 по местному времени (16.30 мск). В самолете находились 250 человек из 30 стран, среди них 65 французов.
Как сообщает телеканал, прибывшие граждане Франции будут помещены под карантин и направлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя. Иностранные граждане будут переданы под контроль своих стран.
Отмечается, что ни у кого из прибывших нет симптомов коронавируса.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗФранцияУханьВ мире
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