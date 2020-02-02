Любимов принял участие в торжествах к 75-летию подвига Полетаева

РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Подвиг уроженца Рязанской области Федора Полетаева, ставшего национальным героем Италии, является примером для современной молодежи, заявил в воскресенье губернатор региона Николай Любимов в ходе торжеств, посвященных 75-летию подвига Полетаева.
Торжественные мероприятия, в которых принял участие внук героя, Федор Полетаев, прошли 2 февраля в Италии, где в настоящее время с официальным визитом находится делегация Рязанской области. К монументу, установленному на месте гибели Федора Полетаева, возложили венки. После состоялись памятное шествие и торжественная церемония на муниципальной арене коммуны Канталупо-Лигуре.
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"Дата, которой посвящены торжественные мероприятия, не просто значимая страница в истории. Это наша общая память. Все мы знаем, что большую часть Европы, оккупированной войсками режима Гитлера, освободили солдаты советской армии. Наши предки мужественно сражались за освобождение мира от немецкого фашизма", - сказал на торжественной церемонии Любимов.
Губернатор отметил роль итальянского Сопротивления в борьбе с нацистами и поблагодарил итальянцев за все то, что они делают для сохранения памяти о Герое Советского Союза и национальном герое Италии Федоре Полетаеве.
К сожалению, в некоторых странах бывшего социалистического блока власти разрушают памятники солдатам-освободителям. Так, в 2015 году в бывшей советской республике Узбекистан был демонтирован памятник Федору Полетаеву. Это делается чаще всего вопреки воле народа. Конечно, мы с болью и недоумением к этому относимся. Здесь, на итальянской земле, всё по-другому: вы храните память своих героев. Потому что мы помним уроки той страшной войны. И общими усилиями, в том числе и на таких мероприятиях, мы продолжаем укреплять значение глобально важных жизненных ценностей – таких как мир и согласие между народами.
По словам Любимова, очень важно, чтобы будущие поколения знали подлинную историю Второй мировой войны, знали ее героев, которые отдали свои жизни ради мира и свободы.
"Таких мужественных и отважных воинов-защитников было немало. Мы безмерно гордимся и помним о каждом из них. И эта память будет жить вечно. Можно переписать учебники истории, но нельзя стереть память народа. Сегодня на примере героя Федора Полетаева мы воспитываем нашу молодежь. Федор Полетаев – человек-символ, который объединяет наши регионы и наших жителей в стремлении развивать добрые партнерские отношения между Рязанской областью и Италией. И надеюсь, что так будет всегда", - заявил Любимов.
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