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Рязанская область
Рязанская область
2020-02-02T17:27+0300
https://ria.ru/20200202/1564166923.html
Любимов принял участие в торжествах к 75-летию подвига Полетаева
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РИА Новости

Любимов принял участие в торжествах к 75-летию подвига Полетаева

17:21 02.02.2020 (обновлено: 17:27 02.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Подвиг уроженца Рязанской области Федора Полетаева, ставшего национальным героем Италии, является примером для современной молодежи, заявил в воскресенье губернатор региона Николай Любимов в ходе торжеств, посвященных 75-летию подвига Полетаева.
Торжественные мероприятия, в которых принял участие внук героя, Федор Полетаев, прошли 2 февраля в Италии, где в настоящее время с официальным визитом находится делегация Рязанской области. К монументу, установленному на месте гибели Федора Полетаева, возложили венки. После состоялись памятное шествие и торжественная церемония на муниципальной арене коммуны Канталупо-Лигуре.
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"Дата, которой посвящены торжественные мероприятия, не просто значимая страница в истории. Это наша общая память. Все мы знаем, что большую часть Европы, оккупированной войсками режима Гитлера, освободили солдаты советской армии. Наши предки мужественно сражались за освобождение мира от немецкого фашизма", - сказал на торжественной церемонии Любимов.
Губернатор отметил роль итальянского Сопротивления в борьбе с нацистами и поблагодарил итальянцев за все то, что они делают для сохранения памяти о Герое Советского Союза и национальном герое Италии Федоре Полетаеве.

К сожалению, в некоторых странах бывшего социалистического блока власти разрушают памятники солдатам-освободителям. Так, в 2015 году в бывшей советской республике Узбекистан был демонтирован памятник Федору Полетаеву. Это делается чаще всего вопреки воле народа. Конечно, мы с болью и недоумением к этому относимся. Здесь, на итальянской земле, всё по-другому: вы храните память своих героев. Потому что мы помним уроки той страшной войны. И общими усилиями, в том числе и на таких мероприятиях, мы продолжаем укреплять значение глобально важных жизненных ценностей – таких как мир и согласие между народами.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Николай Любимов
губернатор Рязанской области
По словам Любимова, очень важно, чтобы будущие поколения знали подлинную историю Второй мировой войны, знали ее героев, которые отдали свои жизни ради мира и свободы.
"Таких мужественных и отважных воинов-защитников было немало. Мы безмерно гордимся и помним о каждом из них. И эта память будет жить вечно. Можно переписать учебники истории, но нельзя стереть память народа. Сегодня на примере героя Федора Полетаева мы воспитываем нашу молодежь. Федор Полетаев – человек-символ, который объединяет наши регионы и наших жителей в стремлении развивать добрые партнерские отношения между Рязанской областью и Италией. И надеюсь, что так будет всегда", - заявил Любимов.

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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньИталияРязанская областьОбщество
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