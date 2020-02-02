Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует

ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.

Марии Захаровой о том, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, неверно. По словам Пыллуааса , заявление официального представителя российского МИДо том, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, неверно.

"Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в XXI веке", — сказал спикер.

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии.

Также Москва и Таллин установили линию госграницы. По договору к Эстонии отошли часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (сегодня — территория Ленинградской области). В 1944 году эти земли были возвращены РСФСР.

Таллин все еще считает данный договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

По этой причине стороны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально его подписали в 2005 году, но в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва расценила это как возможность в будущем предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.

В 2014 году глава российского МИД Сергей Лавров и на тот момент министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а документы касаются только решения пограничных вопросов.