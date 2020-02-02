Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T17:39+0300
https://ria.ru/20200202/1564166605.html
Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564166534_382:168:2792:1523_1036x0_80_0_0_f5d0b15e1a675f84174f3f7ab42dbcf0.jpg
РИА Новости

Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует

16:52 02.02.2020 (обновлено: 17:39 02.02.2020)
16255
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesijaCпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesija
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
По словам Пыллуааса, заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, неверно.

"Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в XXI веке", — сказал спикер.

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии.
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
08:00
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Также Москва и Таллин установили линию госграницы. По договору к Эстонии отошли часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (сегодня — территория Ленинградской области). В 1944 году эти земли были возвращены РСФСР.
Таллин все еще считает данный договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Здание посольства РФ в Эстонии
30 ноября 2019, 08:00
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
По этой причине стороны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально его подписали в 2005 году, но в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва расценила это как возможность в будущем предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.
В 2014 году глава российского МИД Сергей Лавров и на тот момент министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а документы касаются только решения пограничных вопросов.
Их направили на ратификацию в Госдуму России и парламент Эстонии прошлого созыва. В начале января Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
13 января, 03:19
Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией
8165332068
Обсудить 62
Хенн ПыллуаасМария ЗахароваЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Ну раз такое дело, то Ништадский договор тоже в силе. Тот самый, по которому Пётр 1 купил прибалтику.
2 февраля, 16:54
Супер Марио
10540003
Не пойму. Эстонцы то ли стремятся, чтоб их из наты выгнали, то ли стремятся войти в состав российской империи...
2 февраля, 17:07
ZNZlyden Nemets
29211004
Рекомендуем
Кадры с места нападения в Лондоне
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств
Поток людей на московской улице
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода
Модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
Лента новостейМолния