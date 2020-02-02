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2020-02-02T16:51+0300
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В США сурок Фил предсказал наступление ранней весны
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РИА Новости

В США сурок Фил предсказал наступление ранней весны

16:51 02.02.2020
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© AP Photo / Gene J. PuskarЧлен Клуба Джон Гриффитс держит сурка Фила, штат Пенсильвания, США
Член Клуба Джон Гриффитс держит сурка Фила, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Gene J. Puskar
Член Клуба Джон Гриффитс держит сурка Фила, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Самый известный американский сурок- "метеоролог" Фил предсказал в воскресенье наступление ранней весны.
День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - весна придет не скоро.
Тысячи людей собрались в воскресенье в городе Панксатони (штат Пенсильвания), чтобы узнать предсказание сурка Фила.
В воскресенье сурок вышел из своей норы примерно в 7.25 по местному времени ( 15.25 мск) и не увидел своей тени.
"Моей тени нет, поэтому весна будет ранней", - говорится в письме, которое зачитал один из представителей "Клуба сурка" от имени Фила. Трансляцию вел телеканал CNN.
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