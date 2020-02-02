В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

САМАРА, 2 фев - РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительной информации полиции, авария произошла около 16.00 (15.00 мск) на 172-м километре трассы "Саранск – Сурское – Ульяновск", столкнулись автомобиль Renault Duster и автобус "ПАЗ".
"В результате ДТП водитель автомобиля Renault Duster и два пассажира, в том числе несовершеннолетний, данного транспортного средства погибли", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.