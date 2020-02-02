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Экс-президент Судана прокомментировал обвинения по делу о перевороте
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РИА Новости

Экс-президент Судана прокомментировал обвинения по делу о перевороте

16:47 02.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовОмар аль-Башир
Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Омар аль-Башир. Архивное фото
ХАРТУМ, 2 фев - РИА Новости. Экс-президент Судана Омар аль-Башир считает обвинения против него по делу о перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти, политически мотивированными, сообщил РИА Новости его адвокат Мухаммед аль-Хасан аль-Амин.
"Экс-президент Омар аль-Башир отвергает проведение расследования против него по обвинению в свержении бывшего правительства (Судана - ред.) в 1989 году. Эти обвинения являются политическими и не имеют правовой основы", - заявил аль-Амин.
Бывший президент Судана Омар аль-Башир во время суда
14 декабря 2019, 02:56
Дело бывшего президента Судана Омара аль-Башира
По словам адвоката, сформированный генпрокурором Судана комитет по проведению расследования против аль-Башира и некоторых руководящих лиц из бывшего правительства допустил ряд "юридических проколов". Аль-Амин подчеркнул, что защита аль-Башира пытается опротестовать в конституционном суде страны тот факт, что генпрокурор Судана является истцом по делу о перевороте 1989 года.
"Нелогично, что стороной обвинения выступает власть", - акцентировал аль-Амин.
По делу о перевороте 1989 года уже допросили самого аль-Башира, отстраненного от управления страной военными в апреле 2019 года. Генпрокуратура Судана постановила задержать всех военных, участвовавших в перевороте 30-летней давности, для расследования этого дела была создана специальная комиссия.
Омар аль-Башир, отстраненный военными от власти в Судане в апреле этого года, уже осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также возбуждено еще одно дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти.
Кроме того, в отношении аль-Башира выданы два международных ордера на арест от Международного уголовного суда за военные преступления в Дарфуре. Однако суданские власти решили бывшего президента не передавать в руки международного правосудия, а провести собственное расследование и судебный процесс.
В мае 2019 года аль-Баширу также было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных митингов, которые привели к его свержению.
Омар аль-Башир
14 декабря 2019, 13:27
Биография Омара аль-Башира
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Омар аль-БаширСуданВ мире
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