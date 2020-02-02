Экс-президент Судана прокомментировал обвинения по делу о перевороте

ХАРТУМ, 2 фев - РИА Новости. Экс-президент Судана Экс-президент Судана Омар аль-Башир считает обвинения против него по делу о перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти, политически мотивированными, сообщил РИА Новости его адвокат Мухаммед аль-Хасан аль-Амин.

"Экс-президент Омар аль-Башир отвергает проведение расследования против него по обвинению в свержении бывшего правительства ( Судана - ред.) в 1989 году. Эти обвинения являются политическими и не имеют правовой основы", - заявил аль-Амин.

По словам адвоката, сформированный генпрокурором Судана комитет по проведению расследования против аль-Башира и некоторых руководящих лиц из бывшего правительства допустил ряд "юридических проколов". Аль-Амин подчеркнул, что защита аль-Башира пытается опротестовать в конституционном суде страны тот факт, что генпрокурор Судана является истцом по делу о перевороте 1989 года.

"Нелогично, что стороной обвинения выступает власть", - акцентировал аль-Амин.

По делу о перевороте 1989 года уже допросили самого аль-Башира, отстраненного от управления страной военными в апреле 2019 года. Генпрокуратура Судана постановила задержать всех военных, участвовавших в перевороте 30-летней давности, для расследования этого дела была создана специальная комиссия.

Омар аль-Башир, отстраненный военными от власти в Судане в апреле этого года, уже осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также возбуждено еще одно дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти.

Кроме того, в отношении аль-Башира выданы два международных ордера на арест от Международного уголовного суда за военные преступления в Дарфуре. Однако суданские власти решили бывшего президента не передавать в руки международного правосудия, а провести собственное расследование и судебный процесс.