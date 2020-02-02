В Москве в результате ДТП погибли два человека

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП c участием автомобиля Infiniti в Москве. 2 февраля 2020
Последствия ДТП c участием автомобиля Infiniti в Москве. 2 февраля 2020
"Возле дома номер 79 на улице Свободы в районе Северное Тушино произошло ДТП с участием легковой автомашины. По предварительным данным, два человека погибли и один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП выясняются.