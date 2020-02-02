Авиагруппу для эвакуации россиян из Китая собрали на аэродроме в ВВО

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Авиационная группировка, созданная для эвакуации россиян из Китая, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе, сообщает Минобороны РФ.
"Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по поручению верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая в связи со вспышкой коронавируса. В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС России.