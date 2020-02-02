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Авиагруппу для эвакуации россиян из Китая собрали на аэродроме в ВВО
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РИА Новости

Авиагруппу для эвакуации россиян из Китая собрали на аэродроме в ВВО

16:32 02.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске
Женщина в защитной маске
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Авиационная группировка, созданная для эвакуации россиян из Китая, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе, сообщает Минобороны РФ.
"Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что по поручению верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая в связи со вспышкой коронавируса. В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС России.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
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