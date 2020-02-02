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В ВОЗ оценили способность ближневосточных стран выявить коронавирус
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РИА Новости

В ВОЗ оценили способность ближневосточных стран выявить коронавирус

16:19 02.02.2020
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© REUTERS / Essam al-SudaniМедицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
© REUTERS / Essam al-Sudani
КАИР, 2 фев - РИА Новости. Лишь четыре страны на Ближнем Востоке способны сейчас выявить случаи заболевания коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена предоставить 10 странам такие возможности, заявил РИА Новости глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса ВОЗ в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр.
"Лишь у четырех стран на Ближнем Востоке есть лабораторные возможности выявления коронавируса. Еще 10 стран мы планируем обеспечить такими возможностями", - сказал Абу Бакр. Среди стран, которым помогут в выявлении заболевания, - Египет, Иран, Иордания, Сирия и другие.
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"Уровень медицинского обслуживания населения в африканских странах крайне низкий, поэтому мы стремимся предоставить им помощь, чтобы не допустить распространения коронавируса", - сказал Абу Бакр. Он отметил, что африканские страны принимают меры по улучшению медобслуживания.
По его словам, организация планирует обеспечить медиков в очагах конфликтов тестовыми наборами (testing kits) для выявления заболевания.
При этом ВОЗ планирует обеспечить все африканские страны наборами для обнаружения коронавируса, подчеркнул он.
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Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗВ мире
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