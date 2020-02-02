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В Южной Корее начнут производить по десять миллионов масок в день
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РИА Новости

В Южной Корее начнут производить по десять миллионов масок в день

16:12 02.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Девушка надевает защитную маску. Архивное фото
СЕУЛ, 2 фев – РИА Новости. Заводы по производству медицинских масок в Южной Корее по договоренности с правительством перейдут на круглосуточный режим производства, чтобы удовлетворить повышенный спрос, сообщила министр безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи Ли Ый Гён.
Министр сообщила, что правительство и производители договорились ввести "контрмеры кризисного реагирования" и поднять производство до более 10 миллионов масок в день, чтобы хватало на всех граждан.
"Правительство каждый день мониторит ситуацию, чтобы не возникло проблем с поставками масок. По последним данным, сейчас количество масок в продаже составляет около 31,1 миллиона штук… Фирмы производители масок увеличат время производства, заводы будут работать 24 часа в сутки", - заявила Ли Ый Гён на брифинге министров из центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданного в связи с эпидемией коронавируса.
По данным министра, сейчас в день производят около восьми миллионов масок, а возникшая до недавнего времени проблема с нехваткой товара была обусловлена снижением мощностей заводов на время лунного Нового года. Также часть произведенных масок скупили и складировали у себя ретейлеры, а некоторые фирмы даже вели нечестную торговлю, завышая цены.
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По словам Ли Ый Гён, министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов вместе с Комиссией по честной торговле, налоговой службой и местными органами власти будет вести строгий надзор за дистрибьюцией масок. Особенное внимание будет уделяться онлайн-продавцам. Вся незаконная деятельность, такая как перекупка и спекуляция ценами, будет наказываться лишением свободы до двух лет и штрафом до 50 миллионов вон (около 42 тысяч долларов).
Ранее сообщалось, что Южная Корея подтвердила уже 15 случаев заражения коронавирусом. Правительство проводит рекламные кампании среди граждан, призывая всех носить маски в общественных местах. Хотя на первый взгляд маски на улицах носит только половина южнокорейцев, во многих супермаркетах и онлайн-магазинах начали заканчиваться их наиболее дешевые виды.
В известном онлайн шоппинг-моле Coupang медицинские маски стали пятым по популярности товаром, а в одном из крупнейших онлайн магазинов G-market антибактериальные маски различных видов и антисептики заняли все 10 строчек наиболее популярных поисковых запросов. Ограничений на покупку определенного количества наборов масок в одни руки в Южной Корее не вводилось, но отдельные продавцы попытались резко поднять цену и заработать на популярном товаре, что вызвало недовольство граждан.
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