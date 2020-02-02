Актриса Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская актриса Памела Андерсон сообщила о расставании с продюсером Джоном Питерсом.
По данным издания The Hollywood Reporter, 52-летняя Андерсон и 74-летний Питерс поженились на закрытой церемонии в Малибу 20 января этого года, однако официально брак оформлен не был.
"Нам необходимо разобраться, чего мы хотим от жизни и друг друга. И рассчитываем на вашу поддержку в этот период. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс", — приводит канал Fox News заявление, полученное от представителей актрисы.
По данным источников телеканала, пара никогда не жила вместе.
Памела Андерсон была в браке четырежды. Ее избранниками становились рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, а также кинопродюсер Рик Саломон (дважды).
9 июля 2019, 03:44КультураПамела Андерсон признала свои недостатки в Инстаграме