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https://ria.ru/20200202/1564165706.html
Актриса Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
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РИА Новости

Актриса Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

16:09 02.02.2020 (обновлено: 17:48 02.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПамела Андерсон
Памела Андерсон
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская актриса Памела Андерсон сообщила о расставании с продюсером Джоном Питерсом.
По данным издания The Hollywood Reporter, 52-летняя Андерсон и 74-летний Питерс поженились на закрытой церемонии в Малибу 20 января этого года, однако официально брак оформлен не был.

"Нам необходимо разобраться, чего мы хотим от жизни и друг друга. И рассчитываем на вашу поддержку в этот период. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс", — приводит канал Fox News заявление, полученное от представителей актрисы.

По данным источников телеканала, пара никогда не жила вместе.
Памела Андерсон была в браке четырежды. Ее избранниками становились рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, а также кинопродюсер Рик Саломон (дважды).
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98954431
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