У посольства США в Ливане пострадали шестеро протестующих

Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта

КАИР, 2 фев – РИА Новости. Протестная акция проходит у посольства Протестная акция проходит у посольства США в пригороде столицы Ливана Бейрута , шестеро демонстрантов пострадали из-за применения слезоточивого газа силовиками, передает ливанский телеканал al-Jadeed

По данным телеканала, протестующие собрались у посольства США в пригороде Бейрута Аукар в знак недовольства "сделкой века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, и пытаются снять колючую проволоку с забора дипмиссии.

"Шестеро протестующих пострадали из-за слезоточивого газа, применяемого силами безопасности против протестующих... некоторые из них пытались перелезть через забор посольства", - передает телеканал.

По его данным, демонстранты забрасывают дипмиссию камнями.

Президент Ливана Мишель Аун 29 января в телефонном разговоре с палестинским коллегой Махмудом Аббасом выразил солидарность с позицией палестинского народа по "сделке века".

В Ливане при собственном населении в 4 миллиона человек живут 600 тысяч палестинских беженцев и более 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы имеют особый статус и живут в лагерях для беженцев, которые со временем превратились в густонаселенные городские кварталы, разбросанные по всему Ливану.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.