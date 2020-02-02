Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T17:42+0300
https://ria.ru/20200202/1564165552.html
У посольства США в Ливане пострадали шестеро протестующих
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564167770_0:142:2627:1620_1036x0_80_0_0_8c1a706977b795b1a721c882fd38305e.jpg
РИА Новости

У посольства США в Ливане пострадали шестеро протестующих

16:01 02.02.2020 (обновлено: 17:42 02.02.2020)
253
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
КАИР, 2 фев – РИА Новости. Протестная акция проходит у посольства США в пригороде столицы Ливана Бейрута, шестеро демонстрантов пострадали из-за применения слезоточивого газа силовиками, передает ливанский телеканал al-Jadeed.
По данным телеканала, протестующие собрались у посольства США в пригороде Бейрута Аукар в знак недовольства "сделкой века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, и пытаются снять колючую проволоку с забора дипмиссии.
Во время акции протеста в Бейруте
19 января, 21:30
В Бейруте в результате столкновений госпитализировали более 30 человек
"Шестеро протестующих пострадали из-за слезоточивого газа, применяемого силами безопасности против протестующих... некоторые из них пытались перелезть через забор посольства", - передает телеканал.
По его данным, демонстранты забрасывают дипмиссию камнями.
Президент Ливана Мишель Аун 29 января в телефонном разговоре с палестинским коллегой Махмудом Аббасом выразил солидарность с позицией палестинского народа по "сделке века".
В Ливане при собственном населении в 4 миллиона человек живут 600 тысяч палестинских беженцев и более 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы имеют особый статус и живут в лагерях для беженцев, которые со временем превратились в густонаселенные городские кварталы, разбросанные по всему Ливану.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Во время акции протеста в Бейруте
19 января, 19:47
Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в Бейруте
0000170
Обсудить 0
СШАБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
В Ливане протестующие забросали камнями посольство США
Обследование авиапассажиров при помощи тепловизора
Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Песков прокомментировал планы Трампа по Ближнему Востоку
Алеппо
В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Австрия выступила против использования операции "София" для Ливии
Ситуация в Алеппо
При атаке боевиков под Алеппо пострадали телеоператоры из Ирана
Азиатская перелётная саранча
Власти Сомали ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Анализы граждан Грузии, побывавших в Китае, проверят в ЕС
Ситуация в секторе Газа
В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Главы МИД Ирана и Турции выступили против "продажи" Палестины
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
Песков рассказал о подготовке срочных визитов глав государств в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
В ВОЗ оценили способность ближневосточных стран выявить коронавирус
Девушка надевает защитную маску
В Южной Корее начнут производить по десять миллионов масок в день
Угольная электростанция
СМИ: в Германии экоактивисты пикетируют угольную электростанцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
Лента новостейМолния