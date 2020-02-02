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Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса
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РИА Новости

Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса

15:59 02.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбследование авиапассажиров при помощи тепловизора
Обследование авиапассажиров при помощи тепловизора
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Иран задействовал тепловизоры, чтобы не допустить распространения коронавируса, следует из сообщения, опубликованного генеральной инспекцией страны.
"Ряд высокоточных тепловизоров были установлены в некоторых пунктах, в том числе в аэропорту Имама Хомейни (в Тегеране)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной организации Ирана.
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Отмечается, что установленные тепловизоры способны с высокой скоростью и точностью измерять температуру пассажиров, приезжающих в Иран. При подозрении на коронавирус пассажиры проходят более тщательную проверку.
Прежде власти Ирана сообщили о приостановке авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса.
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Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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