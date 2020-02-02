Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса

ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Иран задействовал тепловизоры, чтобы не допустить распространения коронавируса , следует из сообщения, опубликованного генеральной инспекцией страны.

"Ряд высокоточных тепловизоров были установлены в некоторых пунктах, в том числе в аэропорту Имама Хомейни (в Тегеране)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной организации Ирана.

Отмечается, что установленные тепловизоры способны с высокой скоростью и точностью измерять температуру пассажиров, приезжающих в Иран. При подозрении на коронавирус пассажиры проходят более тщательную проверку.

Прежде власти Ирана сообщили о приостановке авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.