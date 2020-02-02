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В Петербурге ликвидировали пожар в бизнес-центре "Лениздат"
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РИА Новости

В Петербурге ликвидировали пожар в бизнес-центре "Лениздат"

15:59 02.02.2020
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© ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуЛиквидация пожара в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в здании Лениздата в Санкт-Петербурге
© ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15.29 объявлена ликвидация последствий пожара в БЦ "Лениздат", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о локализации пожара на 200 квадратных метрах.
Пожар происходил на четвертом этаже пятиэтажного здания. Из здания были эвакуированы пять человек, они не пострадали. К тушению привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава
В Сети появилось видео с места пожара в здании Лениздата
11:26
В Сети появилось видео с места пожара в здании "Лениздата"
011002
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МЧС РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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