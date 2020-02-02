В Петербурге ликвидировали пожар в бизнес-центре "Лениздат"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15.29 объявлена ликвидация последствий пожара в БЦ "Лениздат", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о локализации пожара на 200 квадратных метрах.
Пожар происходил на четвертом этаже пятиэтажного здания. Из здания были эвакуированы пять человек, они не пострадали. К тушению привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава