Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения

Семья во время прогулки на набережной. Архивное фото

Семья во время прогулки на набережной

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Росстате обнародовали статистику по численности постоянного населения в российских регионах. Об этом сообщила " В Росстате обнародовали статистику по численности постоянного населения в российских регионах. Об этом сообщила " Российская газета ".

Самое большое сокращение населения зафиксировали в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).

Среди регионов список возглавили Саратовская (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи) и Кемеровская (16,5 тысячи) и Волгоградская (15,8 тысячи) области, а также Алтайский край (15,8 тысячи).

В остальных федеральных округах отмечен рост населения. Лидером оказался Северо-Кавказский федеральный округ (62 тысячи человек), за ним расположились Центральный (61,4 тысячи), Южный (11,6 тысячи), Уральский (10,4 тысячи) и Северо-Западный (5,2 тысячи).

В лидерах по приросту населения оказались Подмосковье (88 тысяч человек), Москва (77,2 тысячи), Тюменская область (31,8 тысячи), Краснодарский край (29,6 тысячи) и Ленинградская область (28,5 тысячи).

Что думают эксперты?

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец призвал не сравнивать регионы по абсолютным показателям, а учесть разницу в численности населения.

"Для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков — в расчете на тысячу жителей региона", — пояснил эксперт "Российской газете".

По его словам, при таком подсчете в лидерах по приросту населения будут республики Северного Кавказа, Тыва и Алтай, а наибольшая убыль населения будет в Мордовии, Смоленской, Тульской и Тамбовской областях.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников уверен, что на демографию влияет экономическая ситуация в регионах.

"Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а, следовательно, к высокому показателю смертности и низкому — рождаемости", — рассказал специалист порталу Ura.ru

Он добавил, что люди вернутся в регионы, если там будут более высокие зарплаты. Кроме того, по мнению демографа, предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки молодых семей позволят изменить ситуацию в лучшую сторону.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН счел опубликованную статистику несерьезной. По его словам, она не отражает сведения о составе населения округов и регионов и их динамику изменений и социально-экономические особенности.

Он добавил, что рост населения происходит в "регионах-аттракторах", которые отличаются большим экономическим развитием.

"Здесь много молодых, поэтому и данные по рождаемости тоже высокие. Не надо работать в Росстате, чтобы это понимать", — пояснил эксперт.