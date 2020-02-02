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https://ria.ru/20200202/1564165411.html
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
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РИА Новости

Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения

15:59 02.02.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовСемья во время прогулки на набережной
Семья во время прогулки на набережной
© РИА Новости / Константин Чалабов
Семья во время прогулки на набережной. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Росстате обнародовали статистику по численности постоянного населения в российских регионах. Об этом сообщила "Российская газета".
Самое большое сокращение населения зафиксировали в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Среди регионов список возглавили Саратовская (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи) и Кемеровская (16,5 тысячи) и Волгоградская (15,8 тысячи) области, а также Алтайский край (15,8 тысячи).
В остальных федеральных округах отмечен рост населения. Лидером оказался Северо-Кавказский федеральный округ (62 тысячи человек), за ним расположились Центральный (61,4 тысячи), Южный (11,6 тысячи), Уральский (10,4 тысячи) и Северо-Западный (5,2 тысячи).
В лидерах по приросту населения оказались Подмосковье (88 тысяч человек), Москва (77,2 тысячи), Тюменская область (31,8 тысячи), Краснодарский край (29,6 тысячи) и Ленинградская область (28,5 тысячи).
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Что думают эксперты?

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец призвал не сравнивать регионы по абсолютным показателям, а учесть разницу в численности населения.
"Для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков — в расчете на тысячу жителей региона", — пояснил эксперт "Российской газете".
По его словам, при таком подсчете в лидерах по приросту населения будут республики Северного Кавказа, Тыва и Алтай, а наибольшая убыль населения будет в Мордовии, Смоленской, Тульской и Тамбовской областях.
Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников уверен, что на демографию влияет экономическая ситуация в регионах.
"Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а, следовательно, к высокому показателю смертности и низкому — рождаемости", — рассказал специалист порталу Ura.ru.
Он добавил, что люди вернутся в регионы, если там будут более высокие зарплаты. Кроме того, по мнению демографа, предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки молодых семей позволят изменить ситуацию в лучшую сторону.
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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН счел опубликованную статистику несерьезной. По его словам, она не отражает сведения о составе населения округов и регионов и их динамику изменений и социально-экономические особенности.
Он добавил, что рост населения происходит в "регионах-аттракторах", которые отличаются большим экономическим развитием.
"Здесь много молодых, поэтому и данные по рождаемости тоже высокие. Не надо работать в Росстате, чтобы это понимать", — пояснил эксперт.
Крупнов уверен, что для повышения рождаемости государству необходимо поощрять семьи заводить четвертых детей.
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РосстатДальневосточный ФОПриволжский ФОСибирский ФОРоссияОбщество
Популярные комментарии
Замечательно идут реформы в России: не рожают и бегут из родных мест.
2 февраля, 16:48
Евгений Тараканов
81001402
Ну как бы в демографии проявляется вся внутренняя политика государства. Если народонаселение растет, значит есть благоприятные условия для этого. А когда население страны не растет, а убывает, то это лучшая оценка работе правительства и президента. Хотя... Все идет по плану.
2 февраля, 17:10
Дмитрий Симонов
5801703
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