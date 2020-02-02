Киргизия эвакуировала 18 своих граждан из Уханя

БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Киргизия эвакуировала 18 своих граждан из китайского Уханя , сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Восемнадцать граждан Киргизии, находившиеся в Ухане, 2 февраля специальным бортом были доставлены в Бишкек из Нур-Султана, куда они прибыли при содействии казахстанской стороны", - заявили в пресс-службе.

Как сообщается, все прибывшие прошли соответствующую проверку в аэропорту и размещены на карантин в специально выделенное инфекционное отделение больницы за пределами Бишкека.

"Больница соответствует условиям инфекционной безопасности и оснащена необходимым лабораторным и лечебным оборудованием, квалифицированным медицинским персоналом. Эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, на коронавирусную инфекцию", - заявили в минздраве.

Как подчеркнули в ведомстве, во время карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.