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Киргизия эвакуировала 18 своих граждан из Уханя
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РИА Новости

Киргизия эвакуировала 18 своих граждан из Уханя

15:50 02.02.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань. Архивное фото
БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Киргизия эвакуировала 18 своих граждан из китайского Уханя, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"Восемнадцать граждан Киргизии, находившиеся в Ухане, 2 февраля специальным бортом были доставлены в Бишкек из Нур-Султана, куда они прибыли при содействии казахстанской стороны", - заявили в пресс-службе.
Как сообщается, все прибывшие прошли соответствующую проверку в аэропорту и размещены на карантин в специально выделенное инфекционное отделение больницы за пределами Бишкека.
"Больница соответствует условиям инфекционной безопасности и оснащена необходимым лабораторным и лечебным оборудованием, квалифицированным медицинским персоналом. Эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, на коронавирусную инфекцию", - заявили в минздраве.
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Как подчеркнули в ведомстве, во время карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайКиргизияВ мире
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