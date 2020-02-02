Франция эвакуировала граждан 30 стран вторым рейсом из Уханя

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Граждане 30 стран находятся на втором французском рейсе, который вылетел из китайского Жан-Ив Ле Дриан. Граждане 30 стран находятся на втором французском рейсе, который вылетел из китайского Уханя - центра распространения коронавируса, сообщил министр иностранных дел Франции

Первым рейсом Франция эвакуировала из Уханя около 200 своих сограждан. Они в пятницу приземлились в аэропорту города Истр на юге Франции. Всех прибывших поместили под карантин на две недели. Второй рейс должен прибыть во Францию в воскресенье.

"На втором рейсе много европейцев, 29 разных национальностей, 30 вместе с французами", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL

"Мы взяли на себя нашу ответственность (помочь с эвакуацией граждан других европейских стран - ред.) и солидарны с европейцами. Большинство из них вернутся в свои страны сразу после прибытия (во Францию - ред.)", - отметил он.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.