Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T15:50+0300
https://ria.ru/20200202/1564165168.html
Франция эвакуировала граждан 30 стран вторым рейсом из Уханя
https://cdn22.img.ria.ru/images/156388/63/1563886368_0:143:3072:1871_1036x0_80_0_0_9943bdb4bf7789bfa3ba4a25132699a6.jpg
РИА Новости

Франция эвакуировала граждан 30 стран вторым рейсом из Уханя

15:48 02.02.2020 (обновлено: 15:50 02.02.2020)
355
© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Граждане 30 стран находятся на втором французском рейсе, который вылетел из китайского Уханя - центра распространения коронавируса, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Первым рейсом Франция эвакуировала из Уханя около 200 своих сограждан. Они в пятницу приземлились в аэропорту города Истр на юге Франции. Всех прибывших поместили под карантин на две недели. Второй рейс должен прибыть во Францию в воскресенье.
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
15:24
В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом
"На втором рейсе много европейцев, 29 разных национальностей, 30 вместе с французами", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
"Мы взяли на себя нашу ответственность (помочь с эвакуацией граждан других европейских стран - ред.) и солидарны с европейцами. Большинство из них вернутся в свои страны сразу после прибытия (во Францию - ред.)", - отметил он.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Люди в защитных масках в Тайбэе
Вчера, 06:01
Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса
500002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЖан-Ив Ле ДрианФранцияУханьПарижВ мире
Рекомендуем
Обследование авиапассажиров при помощи тепловизора
Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Анализы граждан Грузии, побывавших в Китае, проверят в ЕС
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
В ВОЗ оценили способность ближневосточных стран выявить коронавирус
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Киргизия эвакуировала 18 своих граждан из Уханя
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Во Францию прибыл второй самолет с эвакуированными из Уханя
Женщина в защитной маске
Авиагруппу для эвакуации россиян из Китая собрали на аэродроме в ВВО
Пассажиры ваэропорту
Пассажиры "Уральских авиалиний" не смогли вылететь из Китая
Люди в защитных масках в Тайбэе
Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Девушка надевает защитную маску
В Южной Корее начнут производить по десять миллионов масок в день
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
Песков рассказал о подготовке срочных визитов глав государств в Россию
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус
Кадры с места нападения в Лондоне
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Азиатская перелётная саранча
Власти Сомали ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
Лента новостейМолния