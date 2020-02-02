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Песков рассказал о подготовке срочных визитов глав государств в Россию
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РИА Новости

Песков рассказал о подготовке срочных визитов глав государств в Россию

15:41 02.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, как проходит подготовка к срочным визитам лидеров иностранных государств в РФ и поездки президента России Владимира Путина за границу.
"Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду свойство работы собственной. Потому что сам он, как рыба в воде, в таком темпе", - сказал Песков.
Он также прокомментировал скорость принятия решений о визитах высокопоставленных гостей.
"Что касается того, с какой скоростью развиваются события, это как раз, наверное, признак современных международных дел, современной международной политики. Это признак того конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах. Одновременно это признак динамичности нашей внутренней жизни. И поэтому международные контакты согласовываются моментально. Путин реагирует на это очень живо, и действительно это заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе", - сказал он.
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В частности, Песков рассказал о согласовании визита в Россию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заранее не обсуждался.
"Фактически это было за сутки согласовано. То есть буквально за 3 дня до визита в течение 24 часов это было согласовано. Была инициатива израильской стороны и Путин с удовольствием на неё откликнулся", - пояснил Песков.
Тем более, по словам Пескова, эта инициатива совпала по времени с оглашением инициативы президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.
"То, что американцы называют большой сделкой или "сделкой века". И, конечно, получить информацию из первоисточника, в данном случае от израильской стороны, было чрезвычайно важно", - добавил Песков.
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