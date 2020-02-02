Песков рассказал о подготовке срочных визитов глав государств в Россию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, как проходит подготовка к срочным визитам лидеров иностранных государств в РФ и поездки президента России Владимира Путина за границу.

"Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду свойство работы собственной. Потому что сам он, как рыба в воде, в таком темпе", - сказал Песков.

Он также прокомментировал скорость принятия решений о визитах высокопоставленных гостей.

"Что касается того, с какой скоростью развиваются события, это как раз, наверное, признак современных международных дел, современной международной политики. Это признак того конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах. Одновременно это признак динамичности нашей внутренней жизни. И поэтому международные контакты согласовываются моментально. Путин реагирует на это очень живо, и действительно это заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе", - сказал он.

В частности, Песков рассказал о согласовании визита в Россию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , который заранее не обсуждался.

"Фактически это было за сутки согласовано. То есть буквально за 3 дня до визита в течение 24 часов это было согласовано. Была инициатива израильской стороны и Путин с удовольствием на неё откликнулся", - пояснил Песков.

Тем более, по словам Пескова, эта инициатива совпала по времени с оглашением инициативы президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.