Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова . Об это она заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"

"Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть (произошло) снижение табакокурения", — сказала экс-министр.

Также она рассказала о том, чего сделать не удалось. "Не удалось сделать то, на что не было ресурсов", — отметила она.