Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-02-02T20:03+0300
https://ria.ru/20200202/1564164918.html
Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/40/1558644031_0:307:2792:1878_1036x0_80_0_0_cdd570c5246c5d27c9563820a9eb7184.jpg
РИА Новости

Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава

15:37 02.02.2020 (обновлено: 20:03 02.02.2020)
6622
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Об это она заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть (произошло) снижение табакокурения", — сказала экс-министр.
Также она рассказала о том, чего сделать не удалось. "Не удалось сделать то, на что не было ресурсов", — отметила она.
Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения России с мая 2012 года по январь 2020 года. В настоящее время она является руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Вероника Скворцова
23 января, 10:10
Опыт Скворцовой поможет ей на посту главы ФМБА, заявил депутат
26225313277
Обсудить 42
Формирование нового правительстваМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Главный успех - что её убрали. А то бы и дальше закрывала больницы по всей стране (примерно по 350 ежегодно). И с такими темпами к 2022 году сравняла бы количество медучреждений в стране с уровнем Российской империи в 1913 году: ТРИ ТЫСЯЧИ. Дальше не буду, для оценки одни "отглагольные прилагательные сексуального характера" остались.
2 февраля, 16:02
АБАлександр Белый
5840302
Вопрос от некурящего и непьющего: каким образом Минздрав под водительством Скворцовой добился столь заметных успехов в снижении потребления алкоголя и табакокурения? Вроде бы ведомство не производящее и не торгующее этими зельями...
2 февраля, 15:46
vv.p.neznamov
4460001
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Кадры с места нападения в Лондоне
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Поток людей на московской улице
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Наталья Поклонская
Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Памела Андерсон
Актриса Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Девушка со смартфоном и банковской картой
Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
Лента новостейМолния