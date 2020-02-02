Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Об это она заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть (произошло) снижение табакокурения", — сказала экс-министр.
Также она рассказала о том, чего сделать не удалось. "Не удалось сделать то, на что не было ресурсов", — отметила она.
Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения России с мая 2012 года по январь 2020 года. В настоящее время она является руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
23 января, 10:10Опыт Скворцовой поможет ей на посту главы ФМБА, заявил депутат