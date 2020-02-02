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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-02T15:28+0300
https://ria.ru/20200202/1564164593.html
Турция перебрасывает танки к сирийскому Идлибу, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155962/00/1559620093_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_8c90035de6c91e8373dd391d8028d664.jpg
РИА Новости

Турция перебрасывает танки к сирийскому Идлибу, сообщает СМИ

15:28 02.02.2020
13862
© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией, очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом, сообщает в воскресенье агентство Anadolu.
По информации агентства, военная техника переброшена на границу с Сирией "с целью укрепления воинских частей, дислоцированных в приграничных районах".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Анкара не останется безучастной, она готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Cирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Генштаб сирийской армии заявил 29 января об освобождении крупного города Маарет-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Хотите, чтоб турки еще один наш самолет сбили? Они шутить не любят.
2 февраля, 15:47
АНАнна Никанорова
20304327
Реджеп сирийскую нефть тоже любит, не только Доня.
2 февраля, 15:34
vvab6
2120607
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