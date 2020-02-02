Турция перебрасывает танки к сирийскому Идлибу, сообщает СМИ

АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией , очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом, сообщает в воскресенье агентство Anadolu

По информации агентства, военная техника переброшена на границу с Сирией "с целью укрепления воинских частей, дислоцированных в приграничных районах".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Анкара не останется безучастной, она готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.