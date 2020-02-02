Турция перебрасывает танки к сирийскому Идлибу, сообщает СМИ

По информации агентства, военная техника переброшена на границу с Сирией "с целью укрепления воинских частей, дислоцированных в приграничных районах".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Анкара не останется безучастной, она готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Cирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Генштаб сирийской армии заявил 29 января об освобождении крупного города Маарет-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России