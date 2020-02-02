В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом

Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите

Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите

ЧИТА, 2 фев - РИА Новости. Заболевший Заболевший новым типом коронавируса гражданин Китая, который оказался недоволен качеством медицинской помощи в Забайкальской краевой инфекционной больнице, находится в хороших условиях, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главврача Сергея Юрчука.

Ранее Минздрав России поручил проверить качество оказания помощи первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом из Китая , так как мужчина пожаловался на плохое содержание прессе.

"Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов", - процитировали в пресс-службе Юрчука.

По словам главврача, в аналогичных условиях находятся жена и сын гражданина Китая, которых на всякий случай госпитализировали из-за близкого контакта с зараженным. У супруги гражданина КНР также есть рация для связи с медперсоналом.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.