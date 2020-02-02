Ирак запретил въезд в страну прибывающим из Китая иностранцам

КАИР, 2 фев - РИА Новости. Ирак закрывает въезд в страну для всех прибывающих из Китая иностранных граждан, говорится в полученном РИА Новости заявлении иракского МВД.
“В рамках превентивных мер, принятых рядом государств для предотвращения распространения коронавируса, … МВД приняло решение запретить въезд в Ирак иностранным гражданам, прибывающим из Китая”, - говорится в сообщении министерства.
На данный момент в Ираке не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, среди иракской диаспоры за рубежом таких случаев также не обнаружено.
В субботу руководство аэропорта города Басра на юге страны объявило о решении не пускать в страну всех прибывающих рейсами из Китая с пятницы из-за угрозы коронавируса. Ранее руководство международного аэропорта Багдада заявляло, что приняло меры по проверке прибывающих пассажиров для недопущения распространения в стране заболевания.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.