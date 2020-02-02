Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T15:18+0300
https://ria.ru/20200202/1564164395.html
Ирак запретил въезд в страну прибывающим из Китая иностранцам
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564124489_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2f487e5c9f29519d9bd2b912fd9c572d.jpg
РИА Новости

Ирак запретил въезд в страну прибывающим из Китая иностранцам

15:18 02.02.2020
210
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники службы безопасности на железнодорожном вокзале в Пекине
Сотрудники службы безопасности на железнодорожном вокзале в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники службы безопасности на железнодорожном вокзале в Пекине. Архивное фото
КАИР, 2 фев - РИА Новости. Ирак закрывает въезд в страну для всех прибывающих из Китая иностранных граждан, говорится в полученном РИА Новости заявлении иракского МВД.
“В рамках превентивных мер, принятых рядом государств для предотвращения распространения коронавируса, … МВД приняло решение запретить въезд в Ирак иностранным гражданам, прибывающим из Китая”, - говорится в сообщении министерства.
На данный момент в Ираке не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, среди иракской диаспоры за рубежом таких случаев также не обнаружено.
В субботу руководство аэропорта города Басра на юге страны объявило о решении не пускать в страну всех прибывающих рейсами из Китая с пятницы из-за угрозы коронавируса. Ранее руководство международного аэропорта Багдада заявляло, что приняло меры по проверке прибывающих пассажиров для недопущения распространения в стране заболевания.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
14:31
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайИракВ мире
Рекомендуем
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран готов оказать новому премьеру Ирака поддержку
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Анализы граждан Грузии, побывавших в Китае, проверят в ЕС
Стоп-кадр из музыкального клипа Physical британской певицы Dua Lipa
Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Люди в защитных масках в Тайбэе
Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
В Ливане протестующие забросали камнями посольство США
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом
Туристы в защитных масках в аэропорту
Франция эвакуировала граждан 30 стран вторым рейсом из Уханя
Обследование авиапассажиров при помощи тепловизора
Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
Лента новостейМолния