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Многодетной семье, потерявшей дом при пожаре в Приморье, окажут помощь
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РИА Новости

Многодетной семье, потерявшей дом при пожаре в Приморье, окажут помощь

15:16 02.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оказать необходимую помощь пострадавшей от пожара многодетной семье в Партизанском районе, в воскресенье на место выехали министры образования, труда и социальной политики края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское – мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.
По поручению главы региона, как говорится в сообщении, с семьей встретились заместитель председателя правительства – министр образования Приморья Наталья Бондаренко, министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая.
"Семья...очень положительная, ...воспитывают семь приемных детей в возрасте от 7 до 14 лет и двоих своих, малолетних. Сейчас они находятся дома у родственников", – цитируются в сообщении слова Натальи Бондаренко.
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Отмечается, что семье уже оказана материальная помощь, объявлен сбор одежды.
"Радует, что односельчане очень живо отозвались на чужую беду", - приводятся в сообщении слова министра образования региона.
Ранее РИА Новости сообщало, что жители края, как только узнали о происшествии, объявили сбор вещей, продуктов, одежды. Многие переводили деньги, чтобы помочь многодетной семье. Безвозмездно предложили временно пожить в доме в соседнем селе, чтобы у Натальи Желомко была возможность возить детей в школу и кружки. Один из приморцев привёз мясо, полицейские Партизанского района привезли три машины вещей, которые собрали приморцы.
Как отмечается в сообщении, один из предпринимателей обеспечил детей новыми рюкзаками, канцелярскими принадлежностями для учебы. Многодетная семья попросила у властей помощь в покупке ортопедической обуви для ребенка, страдающего ДЦП, и оформлении сгоревших при пожаре документов.
"Конечно, мы сделаем все, что от нас требуется и обязательно поможем людям, которые оказались в такой непростой ситуации", – цитируются в сообщении слова Натальи Бондаренко.
Ранние РИА Новости сообщало, что детский омбудсмен также держит ситуацию на контроле.
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Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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