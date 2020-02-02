Многодетной семье, потерявшей дом при пожаре в Приморье, окажут помощь

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оказать необходимую помощь пострадавшей от пожара многодетной семье в Партизанском районе, в воскресенье на место выехали министры образования, труда и социальной политики края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское – мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.

По поручению главы региона, как говорится в сообщении, с семьей встретились заместитель председателя правительства – министр образования Приморья Наталья Бондаренко, министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая.

"Семья...очень положительная, ...воспитывают семь приемных детей в возрасте от 7 до 14 лет и двоих своих, малолетних. Сейчас они находятся дома у родственников", – цитируются в сообщении слова Натальи Бондаренко.

Отмечается, что семье уже оказана материальная помощь, объявлен сбор одежды.

"Радует, что односельчане очень живо отозвались на чужую беду", - приводятся в сообщении слова министра образования региона.

Ранее РИА Новости сообщало, что жители края, как только узнали о происшествии, объявили сбор вещей, продуктов, одежды. Многие переводили деньги, чтобы помочь многодетной семье. Безвозмездно предложили временно пожить в доме в соседнем селе, чтобы у Натальи Желомко была возможность возить детей в школу и кружки. Один из приморцев привёз мясо, полицейские Партизанского района привезли три машины вещей, которые собрали приморцы.

Как отмечается в сообщении, один из предпринимателей обеспечил детей новыми рюкзаками, канцелярскими принадлежностями для учебы. Многодетная семья попросила у властей помощь в покупке ортопедической обуви для ребенка, страдающего ДЦП, и оформлении сгоревших при пожаре документов.

"Конечно, мы сделаем все, что от нас требуется и обязательно поможем людям, которые оказались в такой непростой ситуации", – цитируются в сообщении слова Натальи Бондаренко.