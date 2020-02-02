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Правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний
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РИА Новости

Правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний

15:16 02.02.2020 (обновлено: 16:43 02.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российское правительство внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний.
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Предположительный источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань, хотя некоторые ученые сомневаются в подлинности этой версии.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 14,5 тысячи, 305 человек умерли. Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в России, Испании, Италии, Великобритании, Финляндии, Индии, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.
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Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, однако даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Ситуация в России

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в России: оба пациента — граждане Китая. По информации Роспотребнадзора, зараженные находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, их состояние удовлетворительное.
В связи с этим правительство приняло решение приостановить полеты в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян, закрыть границу на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией и временно отменить рабочие визы для граждан КНР. С 2 февраля в двух районах Приморья, граничащих с Китаем, действует режим ЧС. Там разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из КНР иностранцев с видом на жительство.
Также российские власти попросили аптеки и производителей воздержаться от завышения цен на продукцию.
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Распространение нового коронавирусаРоссияВОЗТюменская областьЗабайкальский крайУханьОбщество
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