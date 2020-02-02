2020-02-02T15:13+0300
2020-02-02T15:13+0300
https://ria.ru/20200202/1564164241.html
Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564164045_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_c0a05a0ea47bc553b6909344a19a13de.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет
Сестры Юлия и Розалина Харитоновы потеряли друг с друга в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. Спустя 78 лет разлуки они, наконец, встретились. Розалина рассказала, что она долго искала своих родственников, даже писала заявление в правоохранительные органы. Разыскать друг друга сестрам помогли сотрудники МВД.
2020-02-02T15:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16291154&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564164045_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_3d4c25b4bea316196d63954fbebb693c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564164045_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_5b491d5edb6a4a07ceab39988d2ca22c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564164045_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_b0815aacaec0170d3ac14d7753e0309e.jpg
PT1M45S
Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет
Сестры Юлия и Розалина Харитоновы потеряли друг с друга в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. Спустя 78 лет разлуки они, наконец, встретились. Розалина рассказала, что она долго искала своих родственников, даже писала заявление в правоохранительные органы. Разыскать друг друга сестрам помогли сотрудники МВД.