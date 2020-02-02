Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет

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Сестры Юлия и Розалина Харитоновы потеряли друг с друга в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. Спустя 78 лет разлуки они, наконец, встретились. Розалина рассказала, что она долго искала своих родственников, даже писала заявление в правоохранительные органы. Разыскать друг друга сестрам помогли сотрудники МВД.