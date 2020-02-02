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2020-02-02T15:13+0300
https://ria.ru/20200202/1564164241.html
Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет
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РИА Новости
Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет
Сестры Юлия и Розалина Харитоновы потеряли друг с друга в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. Спустя 78 лет разлуки они, наконец, встретились. Розалина рассказала, что она долго искала своих родственников, даже писала заявление в правоохранительные органы. Разыскать друг друга сестрам помогли сотрудники МВД.
2020-02-02T15:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16291154&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564164045_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_3d4c25b4bea316196d63954fbebb693c.jpg
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PT1M45S

Разлученные войной: сестры Юлия и Розалина встретились спустя 78 лет

15:13 02.02.2020
795
Сестры Юлия и Розалина Харитоновы потеряли друг с друга в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. Спустя 78 лет разлуки они, наконец, встретились. Розалина рассказала, что она долго искала своих родственников, даже писала заявление в правоохранительные органы. Разыскать друг друга сестрам помогли сотрудники МВД.
10402002
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МВД РФСталинградЧелябинск
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