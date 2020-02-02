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Тегеран готов оказать новому премьеру Ирака поддержку
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РИА Новости

Тегеран готов оказать новому премьеру Ирака поддержку

15:12 02.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Тегеран приветствует назначение нового премьера Ирака, готов оказать поддержку в преодолении стоящих перед иракскими властями проблем, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находится дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей", - говорится в заявлении Мусави.
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Он отметил, что Иран приветствует назначение нового премьер-министра, а также подчеркивает свою поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитету Ирака.
Назначенный в субботу премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи заявил в своем первом выступлении, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов других стран. Эти слова Аляуи прозвучали после резкой эскалации напряженности между Ираном и США, которое затронуло непосредственно Ирак.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
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Аббас МусавиИракИранВ мире
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