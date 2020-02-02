Тегеран готов оказать новому премьеру Ирака поддержку

ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Тегеран приветствует назначение нового премьера Тегеран приветствует назначение нового премьера Ирака , готов оказать поддержку в преодолении стоящих перед иракскими властями проблем, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находится дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей", - говорится в заявлении Мусави.

Он отметил, что Иран приветствует назначение нового премьер-министра, а также подчеркивает свою поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитету Ирака.

Назначенный в субботу премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи заявил в своем первом выступлении, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов других стран. Эти слова Аляуи прозвучали после резкой эскалации напряженности между Ираном и США, которое затронуло непосредственно Ирак.