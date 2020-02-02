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Турция не изменит режим проливов Босфор и Дарданеллы
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РИА Новости

Турция не изменит режим проливов Босфор и Дарданеллы

15:12 02.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Проект канала "Стамбул" не направлен на отказ Турции от выполнения условий конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул" между Черным и Мраморным морем. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтрё.
"Утверждения о стремлении "обойти" конвенцию Монтрё политически мотивированы. Для выхода из конвенции Монтрё попросту нет необходимости в строительстве альтернативы Босфору. Достаточно обращения одной из стран-участниц. Турция не стремится к отказу от конвенции", - цитирует министра агентство Anadolu.
По словам Чавушоглу, единственной целью Турции является минимизация экологической угрозы проливу Босфор и формирование выгодной альтернативы для судоходства в регионе, при этом страна будет сама устанавливать режим прохождения судов через искусственный судоходный канал между Черным и Мраморным морями и взимать плату за пользование каналом.
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Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.
Вид на пролив Босфор
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ДарданеллыМевлют ЧавушоглуБосфорТурцияВ мире
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