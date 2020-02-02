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В Ливане протестующие забросали камнями посольство США
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РИА Новости

В Ливане протестующие забросали камнями посольство США

15:11 02.02.2020 (обновлено: 17:42 02.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 2 фев – РИА Новости. Протестная акция проходит у посольства США в пригороде столицы Ливана Бейрута, шестеро демонстрантов пострадали из-за применения слезоточивого газа силовиками, передает ливанский телеканал al-Jadeed.
По данным телеканала, протестующие собрались у посольства США в пригороде Бейрута Аукар в знак недовольства "сделкой века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, и пытаются снять колючую проволоку с забора дипмиссии.
"Шестеро протестующих пострадали из-за слезоточивого газа, применяемого силами безопасности против протестующих... некоторые из них пытались перелезть через забор посольства", - передает телеканал.
По его данным, демонстранты забрасывают дипмиссию камнями.
Президент Ливана Мишель Аун 29 января в телефонном разговоре с палестинским коллегой Махмудом Аббасом выразил солидарность с позицией палестинского народа по "сделке века".
В Ливане при собственном населении в 4 миллиона человек живут 600 тысяч палестинских беженцев и более 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы имеют особый статус и живут в лагерях для беженцев, которые со временем превратились в густонаселенные городские кварталы, разбросанные по всему Ливану.
Президент Ливана Мишель Аун
29 января, 13:33
Президент Ливана выразил солидарность с палестинцами по "сделке века"
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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