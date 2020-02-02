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Синоптики пообещали погодные рекорды в России
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РИА Новости

Синоптики пообещали погодные рекорды в России

15:09 02.02.2020 (обновлено: 16:28 02.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаснеженный парк
Заснеженный парк
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заснеженный парк. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается рекордно теплая погода, сообщается на сайте центра "Фобос".
Синоптики предсказывают в воскресенье температурные рекорды в Центральной России и Черноземье. Так, по прогнозам специалистов, в Смоленской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометра поднимутся до пяти-семи градусов тепла, чего не отмечалось за все время наблюдений.

"В зоне оттепели окажутся две третьих территории Европейской России. Нулевая изотерма пройдет по линии, соединяющей Петрозаводск — Вологду — Кострому — Казань — Самару", — сообщается на сайте "Фобоса".

Метеорологи также ожидают дожди на значительной части территории страны — от Санкт-Петербурга до Краснодара.
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Кроме того, специалисты "Фобоса" сообщили о начале ледохода на Волге — в Ярославской, Тверской и Нижегородской областях. Ранее река стала освобождаться ото льда в районе Казани и Самары.
"Происходящее стало расплатой за рекордно теплую зиму", — пояснили метеорологи.
По оценкам экспертов, вода стремительно прибывает. В Ярославле ее уровень за сутки вырос почти на полметра. Наиболее существенный рост отмечен в районе Тутаева: там уровень реки увеличился на метр и семь сантиметров. Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о возможном подтоплении низин и переливах дорог в Ярославле, Рыбинске, а также четырех районах Нижегородской области.
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Центр "Фобос"РоссияОбщество
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