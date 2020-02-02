Синоптики пообещали погодные рекорды в России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается рекордно теплая погода, сообщается на В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается рекордно теплая погода, сообщается на сайте центра " Фобос ".

Синоптики предсказывают в воскресенье температурные рекорды в Центральной России и Черноземье. Так, по прогнозам специалистов, в Смоленской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометра поднимутся до пяти-семи градусов тепла, чего не отмечалось за все время наблюдений.

"В зоне оттепели окажутся две третьих территории Европейской России. Нулевая изотерма пройдет по линии, соединяющей Петрозаводск — Вологду — Кострому — Казань — Самару", — сообщается на сайте "Фобоса".

Метеорологи также ожидают дожди на значительной части территории страны — от Санкт-Петербурга до Краснодара.

Кроме того, специалисты "Фобоса" сообщили о начале ледохода на Волге — в Ярославской, Тверской и Нижегородской областях. Ранее река стала освобождаться ото льда в районе Казани и Самары.

"Происходящее стало расплатой за рекордно теплую зиму", — пояснили метеорологи.