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Оппозиция Косово сформирует новое правительство в последний момент
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РИА Новости

Оппозиция Косово сформирует новое правительство в последний момент

14:52 02.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Вид на Приштину
Косово. Вид на Приштину
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Косово. Вид на Приштину. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Лидеры оппозиционного движения "Самоопределение" Альбин Курти и Демократического союза Косово (ДСК) Иса Мустафа под угрозой новых выборов подписали после многомесячных переговоров соглашение о формировании парламентского большинства и будущего кабинета министров.
Парламентские выборы в самопровозглашенной республике состоялись 6 октября 2019 года. В конце ноября избирком утвердил окончательные результаты голосования с учетом многочисленных проверок и поправок. С тех пор "Самоопределение", получившее 29 мест из 120 и умеренно-реформистский ДСК с 28 мандатами не могли договориться о коалиции. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи направил лидеру оппозиционного "Самоопределения" Альбину Курти мандат на формирование кабмина, в противном случае через 15 дней были бы назначены новые выборы. Однопартиец Тачи и спикер парламента в техническом мандате Кадри Весели дал оппозиции срок до понедельника.
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"Сегодня мы встретились с доктором Исой Мустафа и договорились завтра на заседании парламента выбрать новое правительство. Мы также распределили ответственность в новом кабинете министров", - заявил Курти в воскресенье, видеозапись заявления разместило "Самоопределение" в Facebook.
В новом косовском кабмине запланированы 15 министерств и 33 замминистра. Два портфеля достанутся представителям партии сербского меньшинства "Сербский список". Голосование по утверждению кабмина назначено в понедельник.
"Желаем как можно более скорого формирования правительства самопровозглашенного Косово. Это может помочь отмене пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии, стабилизации в регионе и продолжению диалога Белграда и Приштины", - заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
В конце января Дачич сообщил, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в размере 100% на сербские товары.
Сторонники партии Самоопределение в Приштине
7 ноября 2019, 16:48
В Косово объявили окончательные результаты парламентских выборов
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