Оппозиция Косово сформирует новое правительство в последний момент

БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Лидеры оппозиционного движения "Самоопределение" Альбин Курти и Демократического союза Лидеры оппозиционного движения "Самоопределение" Альбин Курти и Демократического союза Косово (ДСК) Иса Мустафа под угрозой новых выборов подписали после многомесячных переговоров соглашение о формировании парламентского большинства и будущего кабинета министров.

Парламентские выборы в самопровозглашенной республике состоялись 6 октября 2019 года. В конце ноября избирком утвердил окончательные результаты голосования с учетом многочисленных проверок и поправок. С тех пор "Самоопределение", получившее 29 мест из 120 и умеренно-реформистский ДСК с 28 мандатами не могли договориться о коалиции. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи направил лидеру оппозиционного "Самоопределения" Альбину Курти мандат на формирование кабмина, в противном случае через 15 дней были бы назначены новые выборы. Однопартиец Тачи и спикер парламента в техническом мандате Кадри Весели дал оппозиции срок до понедельника.

"Сегодня мы встретились с доктором Исой Мустафа и договорились завтра на заседании парламента выбрать новое правительство. Мы также распределили ответственность в новом кабинете министров", - заявил Курти в воскресенье, видеозапись заявления разместило "Самоопределение" в Facebook.

В новом косовском кабмине запланированы 15 министерств и 33 замминистра. Два портфеля достанутся представителям партии сербского меньшинства "Сербский список". Голосование по утверждению кабмина назначено в понедельник.

"Желаем как можно более скорого формирования правительства самопровозглашенного Косово. Это может помочь отмене пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии, стабилизации в регионе и продолжению диалога Белграда и Приштины", - заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.