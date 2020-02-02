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Киев и Анкара почти согласовали соглашение о зоне свободной торговли
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РИА Новости

Киев и Анкара почти согласовали соглашение о зоне свободной торговли

14:49 02.02.2020
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© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкРабота таможенных и пограничных служб Украины
Работа таможенных и пограничных служб Украины
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Работа таможенных и пограничных служб Украины. Архивное фото
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли, заявил украинский посол в Турции Андрей Сибига.

"Сейчас более 95% положений соглашения согласовано, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - заявил Сибига в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в воскресенье.

Он также заявил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров о ЗСТ, по результатам которого можно говорить о "сдержанном оптимизме". "Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", - отметил посол.
По слова дипломата, товарооборот между странами в 2019 году увеличился более чем на 9% и сейчас составляет свыше четырех миллиардов долларов. "Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры отсутствие соглашения о ЗСТ", - подчеркнул Сибига.
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В январе 2019 года на тот момент премьер Украины Владимир Гройсман поставил задачу завершить до конца года переговоры с Турцией о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Ранее стороны договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.
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