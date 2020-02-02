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В Приморье у границы с КНР развернули изоляционные пункты
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РИА Новости

В Приморье у границы с КНР развернули изоляционные пункты

14:49 02.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Три изоляционных пункта для прибывающих в Россию по виду на жительство граждан КНР начали работать в Приморье, в одном из них уже находятся три китайца, сообщает правительство региона.
"В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан КНР, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край. Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья", - говорится в сообщении.
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Граждан КНР на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок, после их направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты. Меры призваны не дать зараженному человеку стать источником распространения инфекции во время инкубационного периода. В поселке Пограничный в изоляционном пункте находятся три гражданина КНР.
"Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней. В понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной КЧС, на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории", – заявил глава Пограничного района Олег Александров.
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Также пункт организован в Октябрьском районе, в нем пока никого нет. Еще один изоляционный пункт располагается в Артемовском городском округе. В понедельник, 3 февраля, еще один изоляционный пункт должен открыться в Хасанском районе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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