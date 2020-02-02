Модернизированный Ту-160М совершил первый полет

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый тестовый полет на аэродроме КАЗ имени Горбунова, сообщили в пресс-службе компании "Туполев".
Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты.
В рамках модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.
Испытания прошли в штатном режиме. Летчики выполнили необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.
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