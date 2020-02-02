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Модернизированный Ту-160М совершил первый полет
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РИА Новости

Модернизированный Ту-160М совершил первый полет

14:41 02.02.2020 (обновлено: 16:35 02.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый тестовый полет на аэродроме КАЗ имени Горбунова, сообщили в пресс-службе компании "Туполев".
Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты.
В рамках модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.
Испытания прошли в штатном режиме. Летчики выполнили необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
1 декабря 2019, 08:00
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
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ПАО "Туполев"Ту-160РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ну и к чему они солярку жгут ? Что , от этого благосостояние народа повысится , или рождаемость вверх попрёт ?
2 февраля, 15:46
Василий Алибабаевич
3311005119
Да, молодцы! Надо начать применять при патрулировании по иностранным дронам-разведчикам и охотникам.
2 февраля, 14:46
Андрей Морозов
2459001171
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