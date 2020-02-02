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СМИ: в Германии экоактивисты пикетируют угольную электростанцию
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РИА Новости

СМИ: в Германии экоактивисты пикетируют угольную электростанцию

14:34 02.02.2020
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© AP Photo / Themba HadebeУгольная электростанция
Угольная электростанция
© AP Photo / Themba Hadebe
Угольная электростанция. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев - РИА Новости. Экологические активисты пикетируют угольную электростанцию Datteln 4 в Германии после того, как ее владельцы получили разрешение на запуск от немецкого правительства, сообщает в воскресенье газета Helsingin Sanomat.
Datteln 4 принадлежит компании Uniper, которой на 49,9% владеет финская компания Fortum, заявившая, что находится в процессе увеличения своей доли в Uniper до 70%. Fortum более чем на половину принадлежит правительству Финляндии.
"По данным полиции, в районе угольной электростанции находится около 120-150 демонстрантов немецкого климатического движения Fridays for Future во главе с самой известной экологической активисткой Германии Луизой Нойбауэр (Luisa Neubauer)", - сообщает издание.
Нойбауэр сообщила в социальных сетях, что Datteln 4 - единственная в Западной Европе электростанция, работающая на угле, работу которой необходимо немедленно прекратить в связи с борьбой с глобальным потеплением.
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Datteln 4 находится в Германии, неподалеку от Дортмунда, ее должны запустить следующим летом, пишет издание. Это большая угольная электростанция мощностью 1,1 тысячи мегаватт, строительство которой началось в феврале 2007 года. Первоначально ТЭЦ планировалось запустить в 2011 году, но дата неоднократно переносилась. Стоимость строительства составила 1,5 миллиарда евро.
Fortum Corporation - финская государственная энергетическая компания. В компании работают около восьми тысяч специалистов в странах Северной Европы и Балтии, России, Польше и Индии. В 2018 году объем продаж составил 5,2 миллиарда евро, 57% всей выработки электроэнергии было без выбросов CO2. Акции Fortum котируются на Nasdaq Helsinki.
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ГерманияДортмундВ мире
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