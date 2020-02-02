В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства. Он поблагодарил их за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей. По словам главы государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях.
"Уже все трудоустроены", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров.
29 января, 15:14Путин встретился с бывшими членами правительства