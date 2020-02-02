В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства. Он поблагодарил их за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей. По словам главы государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях.