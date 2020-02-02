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Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-02-02T16:33+0300
https://ria.ru/20200202/1564163198.html
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:139:2908:1775_1036x0_80_0_0_2a51bdaccdf2334651c974572a6ed833.jpg
РИА Новости

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

14:33 02.02.2020 (обновлено: 16:33 02.02.2020)
20121
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства. Он поблагодарил их за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей. По словам главы государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях.
"Уже все трудоустроены", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ. 29 января 2020
29 января, 15:14
Путин встретился с бывшими членами правительства
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Обсудить 43
Отставка правительства РоссииДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Слава богу! А то я распереживался, сколько придется им бедным на бирже труда толкаться.
2 февраля, 14:39
Евгений Шевелев
74341001
То, что легче воды - не тонет. Спасибо за наглядное доказательство.
2 февраля, 14:50
aalnoor1953
89150000
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