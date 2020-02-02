В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. В Хасанском и Октябрьском районах Приморья , где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона. В Хасанском и Октябрьском районах, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.

"В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан КНР, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край. Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья", — уточняется в сообщении.

Карантинные пункты также работают в Артемовском городском округе и Пограничном районе: там находятся три гражданина КНР, вирусной пневмонии у них не обнаружено, но они останутся под наблюдением на 14 дней.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в России: оба пациента — граждане Китая. По информации Роспотребнадзора, зараженные находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, их состояние удовлетворительное.

В связи с этим правительство приняло решение приостановить все полеты в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян, закрыть границу на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией и временно отменить рабочие визы для граждан КНР.

Также российские власти попросили аптеки и производителей воздержаться от завышения цен на продукцию.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Предположительный источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань, хотя некоторые ученые сомневаются в подлинности этой версии.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 14,5 тысячи человек, 305 умерли. Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, однако даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.