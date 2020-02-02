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Эксперт оценил данные о регионах с наибольшей убылью населения
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РИА Новости

Эксперт оценил данные о регионах с наибольшей убылью населения

14:31 02.02.2020 (обновлено: 16:38 02.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников прокомментировал статистику Росстата по численности постоянного населения в российских регионах.

"Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а следовательно, к высокому показателю смертности и низкому — рождаемости", — цитирует Синельникова Ura.ru.

По его словам, демографические показатели зависят от экономики: люди начнут возвращаться в регионы только в том случае, если им предложат более высокие зарплаты.
Ранее Росстат опубликовал статистику по оценке численности постоянного населения в субъектах Росиийской Федерации. Наибольшая убыль отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Среди регионов наибольший прирост населения зафиксирован в Подмосковье.
Прохожие на Никольской улице в Москве.
27 декабря 2019, 01:30
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
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РоссияРосстатМосковская областьОбщество
Популярные комментарии
А правительство ждёт кому бы дальневосточный гектар впарить,он этот гектар и в центре скоро ни кому буден не нужен,потому что вложишь 2 получишь 0,5-бизнес по русски
2 февраля, 14:57
вячеслав кузнецов
1710036
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