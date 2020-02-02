Эксперт оценил данные о регионах с наибольшей убылью населения

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников прокомментировал статистику Росстата по численности постоянного населения в российских регионах.
"Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а следовательно, к высокому показателю смертности и низкому — рождаемости", — цитирует Синельникова Ura.ru.
По его словам, демографические показатели зависят от экономики: люди начнут возвращаться в регионы только в том случае, если им предложат более высокие зарплаты.
Ранее Росстат опубликовал статистику по оценке численности постоянного населения в субъектах Росиийской Федерации. Наибольшая убыль отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Среди регионов наибольший прирост населения зафиксирован в Подмосковье.
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