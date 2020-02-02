Эксперт оценил данные о регионах с наибольшей убылью населения

"Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а следовательно, к высокому показателю смертности и низкому — рождаемости", — цитирует Синельникова Ura.ru .

По его словам, демографические показатели зависят от экономики: люди начнут возвращаться в регионы только в том случае, если им предложат более высокие зарплаты.