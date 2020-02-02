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Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалоб пациента с коронавирусом
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РИА Новости

Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалоб пациента с коронавирусом

14:07 02.02.2020 (обновлено: 15:03 02.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минздрав России дал указание проверить условия оказания медпомощи в инфекционной больнице в Чите после поступления жалобы от гражданина КНР с коронавирусом, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Ранее издание "Чита.ру" сообщило, что гражданин Китая, у которого выявили коронавирус, пожаловался на больницу в Чите, по его словам, условия плохие, врачи работают мало.
"В связи с поступлением жалобы министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)",- говорится в сообщении.
Салагай подчеркнул, что в соответствии с законодательством РФ каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
13:35
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
О двух первых в России случаях выявленного коронавируса из КНР сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области. По данным Роспотребнадзора, они больны в лёгкой степени и скоро поправятся.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФУханьЧитаПроисшествия
Популярные комментарии
Проверочное слово - "за наши". Не нравится: чемодан - герметичный бокс - Китай
2 февраля, 14:20
Роман Жарков
128501122
А за чей счёт лечат этого китайца? У него есть страховка или полис ОМС?
2 февраля, 14:27
Svinka Ontherun
109131017
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