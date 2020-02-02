Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалоб пациента с коронавирусом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минздрав России дал указание проверить условия оказания медпомощи в инфекционной больнице в Чите после поступления жалобы от гражданина КНР с коронавирусом, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Ранее издание "Чита.ру" сообщило, что гражданин Китая, у которого выявили коронавирус , пожаловался на больницу в Чите, по его словам, условия плохие, врачи работают мало.

"В связи с поступлением жалобы министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)",- говорится в сообщении.

Салагай подчеркнул, что в соответствии с законодательством РФ каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.

О двух первых в России случаях выявленного коронавируса из КНР сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области. По данным Роспотребнадзора, они больны в лёгкой степени и скоро поправятся.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.