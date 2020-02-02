Песков прокомментировал планы Трампа по Ближнему Востоку

"Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности. Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", — подчеркнул Песков.