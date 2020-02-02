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Песков прокомментировал планы Трампа по Ближнему Востоку
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РИА Новости

Песков прокомментировал планы Трампа по Ближнему Востоку

14:01 02.02.2020 (обновлено: 14:23 02.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной - "сделка века" - не соответствуют положениям резолюций Совбеза ООН, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности. Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", — подчеркнул Песков.
Президент США Дональд Трамп
29 января, 00:55
Трамп предложил Палестине временно отказаться от требований к Израилю
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Ближний ВостокДональд ТрампСовет Безопасности ООНДмитрий ПесковСШАВ мире
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