В Германии число зараженных коронавирусом выросло до десяти

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 10, поскольку двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались заражены, о чем сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Ранее сообщалось о восьми случаях заражения новым типом коронавируса в Германии, все они были зафиксированы в Баварии.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте администрации района Гермерсхайм, в настоящее время эвакуированные из Уханя зараженные изолированы. Отмечается, что их доставят в университетскую клинику Франкфурта.

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ приземлился в аэропорту Франкфурта в субботу. На борту, который стартовал из китайского города Ухань , где расположен эпицентр эпидемии коронавируса, прибыли более ста человек.