В Германии число зараженных коронавирусом выросло до десяти

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 10, поскольку двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались заражены, о чем сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
Ранее сообщалось о восьми случаях заражения новым типом коронавируса в Германии, все они были зафиксированы в Баварии.
Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте администрации района Гермерсхайм, в настоящее время эвакуированные из Уханя зараженные изолированы. Отмечается, что их доставят в университетскую клинику Франкфурта.
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ приземлился в аэропорту Франкфурта в субботу. На борту, который стартовал из китайского города Ухань, где расположен эпицентр эпидемии коронавируса, прибыли более ста человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.