Сирийская армия освободила ряд деревень около Саракиба

КАИР, 2 фев – РИА Новости. Сирийская армия в воскресенье освободила населенные пункты в десяти километрах к югу от ключевого города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 и M5, одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-востока, передает радиостанция Sham FM.
"Отряды сирийской правительственной армии освободили деревни Дадих и Кафр-Баттых к юго-западу от Саракиба после ожесточенных столкновений с террористическими группировками", - передает корреспондент радио. Также в воскресенье освобожден город Заккар к юго-западу от Саракиба.
Данные населенные пункты находятся в десяти километрах от города, являющегося стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).
Одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо. Так, в воскресенье была освобождена деревня Зейтан, а в субботу – близлежащие населенные пункты Хумейра и Хальса. Таким образом, военные продвигаются к участку трассы M5, и находятся примерно в 30 километрах к северу от Саракиба.
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
Армия 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Двадцать девятого января генштаб сирийской армии заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.