Сирийская армия освободила ряд деревень около Саракиба

КАИР, 2 фев – РИА Новости. Сирийская армия в воскресенье освободила населенные пункты в десяти километрах к югу от ключевого города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 и M5, одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-востока, передает радиостанция Сирийская армия в воскресенье освободила населенные пункты в десяти километрах к югу от ключевого города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 и M5, одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-востока, передает радиостанция Sham FM

"Отряды сирийской правительственной армии освободили деревни Дадих и Кафр-Баттых к юго-западу от Саракиба после ожесточенных столкновений с террористическими группировками", - передает корреспондент радио. Также в воскресенье освобожден город Заккар к юго-западу от Саракиба.

Данные населенные пункты находятся в десяти километрах от города, являющегося стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

Одновременно отряды армии продвигаются к городу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо . Так, в воскресенье была освобождена деревня Зейтан, а в субботу – близлежащие населенные пункты Хумейра и Хальса. Таким образом, военные продвигаются к участку трассы M5, и находятся примерно в 30 километрах к северу от Саракиба.

В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.

Армия 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.