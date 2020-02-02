Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.

Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов. Изображения, опубликованные в журналеполучены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.

На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На втором, сделанном три дня спустя, можно заметить, что пораженная область расширяется.

"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019-nСоV", — говорится в публикации.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Предположительный источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань, хотя некоторые ученые сомневаются в подлинности этой версии.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 14,5 тысячи, 305 человек умерли.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях заражения вирусной пневмонией в России: оба пациента — граждане Китая. Зараженные находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, их состояние удовлетворительное.

В связи с этим правительство приняло решение приостановить полеты российских авиакомпаний в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян, закрыть российско-китайскую границу на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией и временно отменить рабочие визы для граждан КНР.