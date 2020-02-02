ЦИК Абхазии опубликовал список избирательных округов

СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала список избирательных округов по выборам президента республики, сообщает пресс-служба абхазского ЦИК.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. 12 января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
"По выборам президента Абхазии будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в списке также указаны границы и места нахождения окружных избирательных комиссий.
Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 3, 7, 10, 11 февраля.
Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее двух тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
22 января, 07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента