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ЦИК Абхазии опубликовал список избирательных округов
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РИА Новости

ЦИК Абхазии опубликовал список избирательных округов

13:18 02.02.2020
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© SputnikЭмблема Центральной избирательной комиссии Абхазии
Эмблема Центральной избирательной комиссии Абхазии
© Sputnik
СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала список избирательных округов по выборам президента республики, сообщает пресс-служба абхазского ЦИК.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. 12 января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
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"По выборам президента Абхазии будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в списке также указаны границы и места нахождения окружных избирательных комиссий.
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Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 3, 7, 10, 11 февраля.
Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее двух тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
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