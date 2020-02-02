ЦИК Абхазии опубликовал список избирательных округов

СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала список избирательных округов по выборам президента республики, сообщает пресс-служба абхазского ЦИК.

Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. 12 января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

"По выборам президента Абхазии будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке также указаны границы и места нахождения окружных избирательных комиссий.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 3, 7, 10, 11 февраля.