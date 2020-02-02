В Забайкалье рассказали детали госпитализации больного коронавирусом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гражданина Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, во время прохождения полного курса лечения поместят в изолированный медицинский бокс, сообщили в правительстве региона.
"Специалисты больницы консультируются с федеральными коллегами и обеспечивают рекомендуемый в таких случаях курс лечения и профилактики", - говорится в сообщении.
Кроме того, медики регулярно берут у мужчины анализы и держат под контролем его состояние.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях заражения вирусной пневмонией в России: оба пациента — граждане Китая.
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