В Забайкалье рассказали детали госпитализации больного коронавирусом

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гражданина Гражданина Китая , у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, во время прохождения полного курса лечения поместят в изолированный медицинский бокс, сообщили в правительстве региона.

"Специалисты больницы консультируются с федеральными коллегами и обеспечивают рекомендуемый в таких случаях курс лечения и профилактики", - говорится в сообщении.

Кроме того, медики регулярно берут у мужчины анализы и держат под контролем его состояние.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.