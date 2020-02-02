Последняя группа китайских туристов вылетела на родину из Сочи

СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Последний авиарейс из Сочи в Последний авиарейс из Сочи в Китай вылетел с последней группой китайских туристов, которые прибыли на российский курорт в понедельник, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства России закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.

"В воскресенье отправлен рейс из Сочи в Шэньчжень. Вылет по расписанию в 11.55. В связи с приостановкой авиасообщения доставка пассажиров из Китая в понедельник осуществляться не будет", - пояснил собеседник агентства.

Ранее аэропорт сообщал, что у туристов из Китая, прибывших в Сочи в понедельник, признаков ОРВИ или коронавируса не было выявлено.

По словам представителя авиакомпании iFly, осуществляющей прямые перелеты, Александра Коровки, это последняя группа туристов, которая прибыла в Сочи напрямую из Китая.