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https://ria.ru/20200202/1564161201.html
Волгоградка поделилась воспоминаниями о Сталинградской битве
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РИА Новости

Волгоградка поделилась воспоминаниями о Сталинградской битве

13:07 02.02.2020 (обновлено: 13:51 02.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жительнице Волгограда Галине Марказиновой во время Сталинградской битвы было 13 лет, после окончания боев за город она, как и многие другие молодые люди, включилась в черкасовское движение по восстановлению разрушенного Сталинграда. Галина Алексеевна до сих пор со слезами рассказывает о гибели родных во время фашистских налетов и бережно хранит все старинные фотографии.
О войне и возвращении к мирной жизни, о любви и детях Марказинова рассказала РИА Новости.
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Сталинградский характер

Галина Алексеевна последние несколько лет практически никуда не выходит из своего дома, после неудачного падения сломала шейку бедра, но это не мешает ей вести довольно активный образ жизни. В свои почти 92 года она ловко управляется с небольшим хозяйством – тридцатью курами и несколькими гусями, а еще у нее есть огород. Конечно, дети и внуки ей помогают, но она старается делать все сама. С ранней юности привыкла к самостоятельности, говорит, что война закалила ее характер.
В августе 1942 года Галине было 13 лет, когда фашистская авиация начала бомбить Сталинград.
"Все говорят, что с годами все забывается. Нет, ничего не забывается, досконально помню, как погибли мои родные, что я делала тогда", - говорит Галина Алексеевна.
Она плачет, когда вспоминает, как 25 августа 1942 года у нее погиб один брат, 29 – второй, а 3 сентября сестра сгорела в доме живьем – при попадании бомбы ее ранило в ногу, и она не смогла выбежать. "Так я осталась у мамы одна", - добавила Галина.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
1 из 3
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения Галина Марказинова держит руках свою фотографию в молодости. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
2 из 3
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова держит руках свою фотографию в молодости. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
3 из 3
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 3
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 3
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова держит руках свою фотографию в молодости. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 3
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Она и сама была ранена. Их семья жила у нефтебазы на Мамаевом кургане, и Галина вместе с одноклассниками рыла окопы возле нефтебаков. И во время первых авиаударов ее и других ребят засыпало землей. Девочке повезло, ее солдаты быстро откопали, но она все же получила ранение в голову. Ее отправили в госпиталь.
"Мне отрезали мои косы. Тогда, глядя на себя стриженную под мальчика, наверное, я и решила, что стану парикмахером, буду делать людей красивыми", - улыбается Галина Алексеевна. Кстати, работать в парикмахерской она начала почти сразу, как советские войска освободили Сталинград, в марте 1943 года.
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Черкасовское движение

После окончания Сталинградской битвы жители города вышли на его расчистку, работали все – дети, женщины, старики. Вывозили тела, Галина Алексеевна вспоминает, что специально не рыли ямы, а просто мертвых немцев кидали в овраги и засыпали землей. Говорит, что страшно не было: "А чего их бояться, они ведь уже неживые".
Мертвые немцы долго еще напоминали о себе – в разные годы из Германии приезжали исследователи войны и просто родственники тех, кто воевал в фашистской армии, для того, чтобы узнать, где лежат останки их соотечественников. И Марказинова показывала им места массовых захоронений.
"Извлечь останки сейчас, наверное, невозможно. Где-то уже проложены дороги, коммуникации", - говорит Галина Алексеевна.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
После расчистки города от руин и тел началось его восстановление. Маленькая Галя после работы в парикмахерской обязательно шла на стройку, говорит, каждое здание в центре Сталинграда - от вокзала до набережной она вместе с другими ребятами разбирала по кирпичику, стройматериал складывали аккуратно, ведь его нужно было еще использовать. Так Галина Алексеевна включилась в черкасовское движение, названое в честь ее основательницы сталинградки Александры Черкасовой. Движение существовало в 1943-1953 годах и не только не только в Сталинграде, но и других разрушенных городах во время войны. Жители без всякой оплаты и выходных своими руками восстанавливали города.
"Я видела Александру Максимовну несколько раз. Познакомились на совещании в администрации города. Она очень строгая была, но нашей работой была довольна. Я очень этим гордилась", - вспоминает Марказинова.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
За работу по восстановлению города Галина Алексеевна получила медаль, еще одной награды за самоотверженный труд в годы войны она была удостоена в том же 1943 году, когда ее вместе с несколькими одноклассницами отправили расчищать лес за Волгу.
"А третью медаль за самоотверженный труд я получила, уже работая в парикмахерской", - говорит Галина Алексеевна. Девочка так хорошо работала, что к 17 годам стала заведующей парикмахерской и в 1946 году ее фотография висела на доске почета в центре города.
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Самое главное - семья

В парикмахерской Галина Алексеевна проработала всю свою жизнь, здесь же познакомилась и с мужем Николай Ивановичем – фронтовиком, он защищал Сталинград, дошел до Берлина. Вместе прожили почти 55 лет, Николай Иванович умер за несколько месяцев до круглой даты. Вместе построили небольшой дом в Дзержинском районе Волгограда, в котором Галина Алексеевна до сих пор живет с сыном и его женой.
"Как с мужем познакомились? Его сестра работала ученицей у меня, и вот в 1945 году целая машина демобилизованных приехала на машине в парикмахерскую, и он зашел … Тогда еще три солдата женились на парикмахершах", - улыбается Галина Алексеевна.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
1 из 2
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
2 из 2
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 2
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 2
Участница Черкасовского движения Галина Марказинова. Черкасовское движение - добровольческая бригада, созданная председатель уличного комитета Александрой Черкасовой для восстановления Сталинграда в 1943 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
У Марказиновой два сына и дочь, несмотря на то, что у них уже свои внуки, Галина Алексеевна продолжает о них беспокоиться, переживает, как они будут без нее, все-таки возраст. Правда, старой она себя не считает.
"Честно, не верится, что мне скоро 92. Все время что-то делаю, готовлю, убираю. Слава богу, слышу хорошо. Вот если б не травма, до сих пор бы работала в "Детях Сталинграда" (общественная организация – ред.), я там 27 лет провела", - говорит Марказинова.
Одним из главных дней году для ее семьи, она называет, 2 февраля – день победы советских войск под Сталинградом. Обычно у нее собираются дети, внуки, она рассказывает о своем коротком детстве, о том, что пережил город. Раньше, когда Галина Алексеевна лучше себя чувствовала, обязательно все вместе ходили к Вечному огню на Аллею героев, на Мамаев курган.
"В воскресенье мы обязательно соберемся. Праздник ведь", - заключила Галина Алексеевна.
200 дней и ночей Сталинградской битвы. Архивные кадры
17 июля 2018, 10:51
200 дней и ночей Сталинградской битвы. Архивные кадры
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Сталинградская битва (1942-1943)СталинградОбщество
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