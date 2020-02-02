Волгоградка поделилась воспоминаниями о Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жительнице Жительнице Волгограда Галине Марказиновой во время Сталинградской битвы было 13 лет, после окончания боев за город она, как и многие другие молодые люди, включилась в черкасовское движение по восстановлению разрушенного Сталинграда. Галина Алексеевна до сих пор со слезами рассказывает о гибели родных во время фашистских налетов и бережно хранит все старинные фотографии.

О войне и возвращении к мирной жизни, о любви и детях Марказинова рассказала РИА Новости.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

Сталинградский характер

Галина Алексеевна последние несколько лет практически никуда не выходит из своего дома, после неудачного падения сломала шейку бедра, но это не мешает ей вести довольно активный образ жизни. В свои почти 92 года она ловко управляется с небольшим хозяйством – тридцатью курами и несколькими гусями, а еще у нее есть огород. Конечно, дети и внуки ей помогают, но она старается делать все сама. С ранней юности привыкла к самостоятельности, говорит, что война закалила ее характер.

В августе 1942 года Галине было 13 лет, когда фашистская авиация начала бомбить Сталинград.

"Все говорят, что с годами все забывается. Нет, ничего не забывается, досконально помню, как погибли мои родные, что я делала тогда", - говорит Галина Алексеевна.

Она плачет, когда вспоминает, как 25 августа 1942 года у нее погиб один брат, 29 – второй, а 3 сентября сестра сгорела в доме живьем – при попадании бомбы ее ранило в ногу, и она не смогла выбежать. "Так я осталась у мамы одна", - добавила Галина.

Она и сама была ранена. Их семья жила у нефтебазы на Мамаевом кургане, и Галина вместе с одноклассниками рыла окопы возле нефтебаков. И во время первых авиаударов ее и других ребят засыпало землей. Девочке повезло, ее солдаты быстро откопали, но она все же получила ранение в голову. Ее отправили в госпиталь.

"Мне отрезали мои косы. Тогда, глядя на себя стриженную под мальчика, наверное, я и решила, что стану парикмахером, буду делать людей красивыми", - улыбается Галина Алексеевна. Кстати, работать в парикмахерской она начала почти сразу, как советские войска освободили Сталинград, в марте 1943 года.

Черкасовское движение

После окончания Сталинградской битвы жители города вышли на его расчистку, работали все – дети, женщины, старики. Вывозили тела, Галина Алексеевна вспоминает, что специально не рыли ямы, а просто мертвых немцев кидали в овраги и засыпали землей. Говорит, что страшно не было: "А чего их бояться, они ведь уже неживые".

Мертвые немцы долго еще напоминали о себе – в разные годы из Германии приезжали исследователи войны и просто родственники тех, кто воевал в фашистской армии, для того, чтобы узнать, где лежат останки их соотечественников. И Марказинова показывала им места массовых захоронений.

"Извлечь останки сейчас, наверное, невозможно. Где-то уже проложены дороги, коммуникации", - говорит Галина Алексеевна.

После расчистки города от руин и тел началось его восстановление. Маленькая Галя после работы в парикмахерской обязательно шла на стройку, говорит, каждое здание в центре Сталинграда - от вокзала до набережной она вместе с другими ребятами разбирала по кирпичику, стройматериал складывали аккуратно, ведь его нужно было еще использовать. Так Галина Алексеевна включилась в черкасовское движение, названое в честь ее основательницы сталинградки Александры Черкасовой. Движение существовало в 1943-1953 годах и не только не только в Сталинграде, но и других разрушенных городах во время войны. Жители без всякой оплаты и выходных своими руками восстанавливали города.

"Я видела Александру Максимовну несколько раз. Познакомились на совещании в администрации города. Она очень строгая была, но нашей работой была довольна. Я очень этим гордилась", - вспоминает Марказинова.

За работу по восстановлению города Галина Алексеевна получила медаль, еще одной награды за самоотверженный труд в годы войны она была удостоена в том же 1943 году, когда ее вместе с несколькими одноклассницами отправили расчищать лес за Волгу.

"А третью медаль за самоотверженный труд я получила, уже работая в парикмахерской", - говорит Галина Алексеевна. Девочка так хорошо работала, что к 17 годам стала заведующей парикмахерской и в 1946 году ее фотография висела на доске почета в центре города.

Самое главное - семья

В парикмахерской Галина Алексеевна проработала всю свою жизнь, здесь же познакомилась и с мужем Николай Ивановичем – фронтовиком, он защищал Сталинград, дошел до Берлина. Вместе прожили почти 55 лет, Николай Иванович умер за несколько месяцев до круглой даты. Вместе построили небольшой дом в Дзержинском районе Волгограда, в котором Галина Алексеевна до сих пор живет с сыном и его женой.

"Как с мужем познакомились? Его сестра работала ученицей у меня, и вот в 1945 году целая машина демобилизованных приехала на машине в парикмахерскую, и он зашел … Тогда еще три солдата женились на парикмахершах", - улыбается Галина Алексеевна.

У Марказиновой два сына и дочь, несмотря на то, что у них уже свои внуки, Галина Алексеевна продолжает о них беспокоиться, переживает, как они будут без нее, все-таки возраст. Правда, старой она себя не считает.

"Честно, не верится, что мне скоро 92. Все время что-то делаю, готовлю, убираю. Слава богу, слышу хорошо. Вот если б не травма, до сих пор бы работала в "Детях Сталинграда" (общественная организация – ред.), я там 27 лет провела", - говорит Марказинова.

Одним из главных дней году для ее семьи, она называет, 2 февраля – день победы советских войск под Сталинградом. Обычно у нее собираются дети, внуки, она рассказывает о своем коротком детстве, о том, что пережил город. Раньше, когда Галина Алексеевна лучше себя чувствовала, обязательно все вместе ходили к Вечному огню на Аллею героев, на Мамаев курган.