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Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США
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РИА Новости

Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США

13:06 02.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Резниченко / Перейти в фотобанкАтомная электростанция в Бушере (Иран)
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
© РИА Новости / Андрей Резниченко
Перейти в фотобанк
Атомная электростанция в Бушере (Иран). Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи представляют собой ограничения в отношении международных переговоров, говорится в сообщении ОАЭИ.
"Санкции, введенные против Салехи и (главы МИД Ирана) Зарифа, похожи на санкции против международных переговоров и научного развития", - написала Организация атомной энергии Ирана в Twitter, снабдив пост хэштегом "нецелесообразный шаг".
США ранее расширили санкции против Ирана, введя ограничительные меры против Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.
МИД Ирана осудил эти меры и подчеркнул, что они не скажутся на развитии ядерной программы.
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Кроме того, в прошлом году власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, поскольку не считают его приоритетным контактом, каким он был во время переговоров по ядерной сделке, из которой в мае 2018 года Вашингтон вышел.
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ИранСШАВ мире
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