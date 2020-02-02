Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США

"Санкции, введенные против Салехи и (главы МИД Ирана) Зарифа, похожи на санкции против международных переговоров и научного развития", - написала Организация атомной энергии Ирана Twitter , снабдив пост хэштегом "нецелесообразный шаг".

США ранее расширили санкции против Ирана, введя ограничительные меры против Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.

МИД Ирана осудил эти меры и подчеркнул, что они не скажутся на развитии ядерной программы.