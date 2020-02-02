Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США

ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи представляют собой ограничения в отношении международных переговоров, говорится в сообщении ОАЭИ.
США ранее расширили санкции против Ирана, введя ограничительные меры против Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.
МИД Ирана осудил эти меры и подчеркнул, что они не скажутся на развитии ядерной программы.
Кроме того, в прошлом году власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, поскольку не считают его приоритетным контактом, каким он был во время переговоров по ядерной сделке, из которой в мае 2018 года Вашингтон вышел.