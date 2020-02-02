Московская филармония откроет продажу абонементов на новый сезон

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Более 200 абонементов на разные музыкальные вкусы предложит в новом сезоне Более 200 абонементов на разные музыкальные вкусы предложит в новом сезоне Московская филармония , онлайн-продажа стартует 2 февраля в 23.00 на сайте meloman.ru , а в понедельник в 9.00 абонементы станут доступны во всех кассах Московской филармонии – Концертном зале им. Чайковского, "Филармонии-2" и Большом зале консерватории, сообщили в пресс-службе.

В филармонических концертах сезона 2020-21 примут участие более 600 музыкальных коллективов и исполнителей. Свои персональные абонементы в залах филармонии и БЗК представят симфонические и камерные музыкальные коллективы России. Выступят крупнейшие российские дирижеры: Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, и другие. На филармонической афише представлены ведущие российские и зарубежные солисты: Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Борис Березовский, Вадим Репин, Максим Венгеров, Леонидас Кавакос, Леон Берстайн, Александр Князев, Николай Луганский.

Абонементы сезона представляют палитру стилей и жанров от барокко до современности. Один из самых популярных циклов "Вершины мастерства Барокко" выпускается в двух частях. В рамках цикла выступят ведущие европейские солисты из Италии, Франции и Бельгии.

Гостями вокальных циклов станут мировые звезды: Светлина Стоянова, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Якуб Орлински, Надин Съерра, Майкл Фабиано, Франко Фаджоли и другие.

Также в филармонических программах широко представлено искусство артистов нового поколения в циклах "Звезды ХХI века", "Молодые таланты" и "Филармонический дебют".

Более 50 абонементов по традиции адресовано детям и юношеству. Продолжение получат цикл ночных концертов для неофитов "Мама, я меломан", включающий яркие музыкальные программы с увлекательным конферансом, и созданный специально для подростковой аудитории просветительский проект "Язык музыки".

В год 180-летия Чайковского, которое отмечают в 2020 году, прозвучат шедевры великого русского композитора в исполнении лучших российских оркестров, дирижеров и солистов.

Под руководством Владимира Юровского пройдет VII Международный фестиваль "Другое пространство" – крупнейший в России форум современной музыки.