Из Приморья через пункты пропуска выехали почти 70 граждан Китая

Ранее власти Приморья сообщили, что через закрытые пункты пропуска вернуться на родину смогут россияне, которые находятся в КНР, а граждане Китая из региона смогут уехать на родину. В субботу из Китая через пункты пропуска в Приморье вывезли 58 россиян. За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от россиян, находящихся в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. Все вернувшиеся в Приморье прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований.