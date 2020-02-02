Из Приморья через пункты пропуска выехали почти 70 граждан Китая

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Почти 70 граждан КНР выехали из Приморья на родину через пункты пропуска, временно закрытые из-за коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства региона.
Ранее власти Приморья сообщили, что через закрытые пункты пропуска вернуться на родину смогут россияне, которые находятся в КНР, а граждане Китая из региона смогут уехать на родину. В субботу из Китая через пункты пропуска в Приморье вывезли 58 россиян. За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от россиян, находящихся в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. Все вернувшиеся в Приморье прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований.
"За сегодня из России в Китай выехали 66 граждан КНР. Из Китая в Россию въехало 27 граждан РФ", - сказал представитель правительства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.